سیدمحمد پاکمهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی تماس با معاون پارلمانی وزارت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و پیگیریهای مستمر هفتههای گذشته، ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی و دندانپزشکی تعیین تکلیف شد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ظرفیت رشتههای پزشکی و دندانپزشکی در برخی استانها همانند سال گذشته تثبیت و در تعدادی دیگر افزایش یافته است.
نایب رییس اول کمیسیون و بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این اقدام در راستای رفع دغدغه والدین و داوطلبان کنکور صورت گرفت و ظرفیتهای اصلاحشده به سازمان سنجش اعلام و در دفترچه انتخاب رشته اعمال خواهد شد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با این تصمیم، نگرانی خانوادهها و داوطلبان کنکور برطرف شد و عدالت آموزشی در توزیع ظرفیتها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
