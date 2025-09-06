سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی تماس با معاون پارلمانی وزارت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و پیگیری‌های مستمر هفته‌های گذشته، ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تعیین تکلیف شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در برخی استان‌ها همانند سال گذشته تثبیت و در تعدادی دیگر افزایش یافته است.

نایب رییس اول کمیسیون و بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این اقدام در راستای رفع دغدغه والدین و داوطلبان کنکور صورت گرفت و ظرفیت‌های اصلاح‌شده به سازمان سنجش اعلام و در دفترچه انتخاب رشته اعمال خواهد شد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با این تصمیم، نگرانی خانواده‌ها و داوطلبان کنکور برطرف شد و عدالت آموزشی در توزیع ظرفیت‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.