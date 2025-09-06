ملی پوشان المپیکی کاراته ناشنوایان به دنبال کسب آمادگی بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، با نظر غلامعلی حیدری (سرمربی کومیته) و فرید حقیقی (سرمربی کاتا)، هفتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته از امروز (شنبه ۱۵ شهریور) در کمپ تیمهای ملی فدراسیون آغاز میشود و تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.
اسامی ملی پوشان المپیکی کاراته که در این اردو حضور دارند، به این شرح است:
کومیته
*میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)
* حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)
* علیرضا گیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)
* کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم)
* ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم)
کاتا
* پژمان گلچهره
* رضا فضلی
* حمید مهدی نژاد
این ورزشکاران روز گذشته وارد محل اردو شدند تا تمرینات شأن را زیر نظر حیدری و حقیقی دنبال کنند. محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز (مربیان کومیته) همراه با مسعود زارع (مربی کاتا) و حسین کوهی (بدنساز) نیز دیگر مربیانی هستند که تمرینات ملی پوشان المپیکی کاراته را زیر نظر دارند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.
