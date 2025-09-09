  1. ورزش
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

راکت به دستان ناشنوا وارد دومین اردوی آماده سازی می‌شوند

دو پینگ پنگ باز ناشنوای اعزامی به بازی‌های المپیک ۲۰۲۵، امروز وارد محل اردوی خود می‌شوند تا از روز چهارشنبه تمرینات شان در دومین مرحله اردوی المپیکی را آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد چراغی و سما شهبازی نفراتی هستند که با نظر مربیان تیم‌های ملی تنیس روی میز مردان و زنان و با لحاظ کردن نتایج رقابت‌های انتخابی برگزار شده، ترکیب این دو تیم را در بازی‌های المپیک ناشنوایان تشکیل می‌دهند.

این پینگ پنگ بازان یک مرحله اردوی آماده سازی زیر نظر محمدعلی عباسی و ویدا عبدی پشت سر گذاشته‌اند. دومین اردوی آنها از روز چهارشنبه (۱۹ شهریور) آغاز شده و تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.

به همین منظور، فرزاد چراغی و سما شهبازی امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان می‌شوند تا از فردا تمرینات شان را آغاز کنند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

فریبا جلیل خانی

