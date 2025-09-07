  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۲

شعار و نام کاروان ورزش ناشنوایان ایران برای المپیک مشخص شد

شعار و نام کاروان ورزش ناشنوایان ایران برای المپیک مشخص شد

کاروان ورزش ناشنوایان ایران با نام «عاشقان ایران» و شعار «تا آخرین نفس برای وطن» در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ژاپن شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نام و شعار کاروان اعزامی به بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان، یکی از محورهای مورد بحث در دومین نشست اعضای ستاد این بازی‌ها بود.

بر این اساس، با لحاظ کردن نظر وزیر ورزش و مصوبه ستاد، مقرر شد کاروان ایران با نام «عاشقان ایران» در بازی‌های المپیک ناشنوایان حاضر شود. «تا آخرین نفس برای وطن» هم شعار منتخب برای این کاروان شد. گزینه‌های پیشنهادی برای نام و شعار کاروان پیش از این و در جریان بازدید اخیر احمد دنیامالی وزیر ورزش مطرح شده بود.

مصطفی نکولعل‌آزاد رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و علی رغبتی سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک ناشنوایان همراه با علیرضا بسیح دبیرکل فدراسیون، زهرا داودی نایب رئیس فدراسیون، فیروزه کوهگرد خزانه دار، سید مهیار مرتضوی مسئول کمیته پزشکی فدراسیون، فاطمه شاه رضایی مسئول امور بین‌الملل فدراسیون، میثم رحیم زاده معاون کاروان، پوریا سهرابی رئیس شورای راهبردی و احسان سلگی مدیر روابط عمومی فدراسیون در نشست ستاد بازی‌های المپیک ناشنوایان حضور داشتند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد خبر 6582085
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها