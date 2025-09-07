  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

آماده سازی تیراندازان ناشنوا برای ایستادن در خط آتش المپیک

آماده سازی تیراندازان ناشنوا برای ایستادن در خط آتش المپیک

اعضای تیم ملی تیراندازی مردان و زنان در دو بخش تپانچه و تفنگ تمرینات خود را برای حضور در بازی های المپیک در قالب ششمین اردو پیگیری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیراندازان ناشنوا روز گذشته (شنبه ۱۵ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون شدند تا از امروز تمریناتشان را زیر نظر زهرا سمیعی مجدآبادی و مصطفی احمدی مربیان مردان و زنان در هر دو بخش تفنگ و تپانچه آغاز کنند.

اردونشینان تیم ملی تیراندازی ناشنوایان به این شرح هستند:

تپانچه
* مبینا عاملی نژاد
* مهلا سمیعی
* بیژن غفاری

تفنگ
* زهرا حاجیلری
* مینا رستاقی
* محمد مهدی اشتری
* بهزاد عزیزی

این تیراندازان تا ۲۳ شهریور پیگیر تمرینات آماده سازی خود در این اردو هستند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد خبر 6582106
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها