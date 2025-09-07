آماده سازی تیراندازان ناشنوا برای ایستادن در خط آتش المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، تیراندازان ناشنوا روز گذشته (شنبه ۱۵ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون شدند تا از امروز تمریناتشان را زیر نظر زهرا سمیعی مجدآبادی و مصطفی احمدی مربیان مردان و زنان در هر دو بخش تفنگ و تپانچه آغاز کنند.

اردونشینان تیم ملی تیراندازی ناشنوایان به این شرح هستند:

تپانچه

* مبینا عاملی نژاد

* مهلا سمیعی

* بیژن غفاری

تفنگ

* زهرا حاجیلری

* مینا رستاقی

* محمد مهدی اشتری

* بهزاد عزیزی

این تیراندازان تا ۲۳ شهریور پیگیر تمرینات آماده سازی خود در این اردو هستند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.