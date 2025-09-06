جزیره کیش به‌ عنوان پایلوت طرح شهر سبز انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری با اشاره به تجربه موفق اجرای طرح شهر سبز و پسماند صفر در ابوظبی اظهار کرد: در جلسه دولت پیشنهاد دادم که یکی از شهرهای کشور رویکرد شهر سبز را اتخاذ کند که با پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور، جزیره کیش به‌عنوان پایلوت این طرح معرفی شد.

به گفته شینا انصاری، جزیره کیش ظرفیت آن را دارد که الگوی ملی در حوزه گردشگری پایدار و مدیریت محیط زیست باشد.

وی آمادگی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای همکاری مشترک در تدوین برنامه جامع استقرار ضوابط گردشگری پایدار، شاخص‌های ساختمان سبز و مدیریت هوشمند پسماند را اعلام کرد.

انصاری افزود: تجربه شهرهای موفق دنیا در این زمینه نشان می‌دهد که هدف ما باید اجرای پروژه‌ای بلندمدت و پایدار و نه صرفاً یک اقدام نمایشی باشد.