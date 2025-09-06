مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و سومین دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز ویژه دانشآموزان و دهمین دوره ویژه فرهنگیان با حضور ناظر اعزامی از وزارت آموزشوپرورش، در استان لرستان و بهصورت ضبط ویدئویی برگزار شد.
این رقابتها که از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در سه مرحله آموزشگاهی، منطقهای و استانی برگزار شده بود، اکنون به ایستگاه پایانی خود در سطح کشوری رسیده است. مرحله نهایی این مسابقات در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، برگزار شد و نتایج نهایی پس از بررسی آثار توسط هیئت داوران کشوری اعلام خواهد شد.
بر اساس اعلام اداره قرآن، عترت و نماز استان لرستان، در این دوره از مسابقات، ۶۵ هزار دانشآموز در مرحله آموزشگاهی و هزار و ۵۰۰ نفر در مرحله استانی شرکت کردند که نشان از علاقهمندی و مشارکت چشمگیر نسل نوجوان و جوان استان در فعالیتهای قرآنی دارد.
در نهایت، ۵۳ دانشآموز و چهار فرهنگی از لرستان موفق شدند به مرحله کشوری راه یابند، این استان در فهرست اولویت «ب» سهمیهبندی کشوری قرار گرفته و توانسته جایگاه قابلتوجهی در میان استانهای کشور کسب کند.
در بخش دانشآموزی، ۲۹ پسر و ۲۴ دختر در ۱۲ رشته مختلف به نمایندگی از لرستان در این رقابت ملی حضور دارند، همچنین در بخش فرهنگیان نیز، دو آقا و دو خانم در سه رشته تخصصی به رقابت میپردازند.
