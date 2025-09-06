به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان فرماندار خرم‌آباد در حاشیه آئین افتتاح تعاونی درمانگاه و اورژانس شبانه‌روزی نورا که با حضور داوود عبادی مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاون وزارت کار، مسعود شفیعیان معاون فرماندار، توصیفیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولین شهرستانی انجام شد، اظهار کرد: شرکت‌تعاونی نورا افلاک با موضوع ارائه خدمات بهداشتی درمانی در دی‌ماه ۱۴۰۱ ثبت شده و پس از گذشت سه سال با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

وی ادامه داد: این مرکز درمانی در زمینی به مساحت ۱۶۰ مترمربع در دوطبقه احداث شده است.

فرماندار مرکز لرستان بیان کرد: این مرکز درمانی شامل بخش‌های CPR، پوست و مو، تزریقات، مامایی و داروخانه است که با حضور چهار پزشک به‌صورت شبانه‌روزی در چهار شیفت به مردم خدمات ارائه می‌دهد.

درمنان گفت: اشتغال‌زایی این مرکز درمانی ۲۰ نفر اعلام شده است.