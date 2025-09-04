به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات بین المللی بدمینتون جام کاسپین و در جریان رقابت‌های ۲ نفره این مسابقات و در رده بانوان، چهار تیم ایرانی موفق شدند با پیروزی مقابل رقبای خود، به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها راه یابند.

بر اساس این گزارش، تیم زهرا رباطی و فاطمه واعظیان با عملکردی درخشان توانست تنها تیم باقی‌مانده از کشور آذربایجان، یغمور گولیوا و لیلا جمال‌زاده را شکست دهند و پریا اسکندری و رومینا تاجیک نیز با بازی منسجم خود ثنا حسنلوفرد و فاطمه مقدم را مغلوب کردند.

در دیگر دیدارها، فاطمه احمدزاده و ساره امینیان از سد مبینا ندایی و مانیا یکرنگ‌خانی گذشتند، و تیم آرتینا آقاپور و هانا ملاکریمی موفق شدند آیدا عنایتی و فاطمه‌زهرا شمس‌آبادی را شکست دهند و این چهار تیم ایرانی در مرحله یک‌چهارم نهایی برای رسیدن به نیمه‌نهایی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

درخشش بانوان ایرانی در روز دوم مسابقات

دومین روز از رقابت‌های بین‌المللی جام کاسپین بانوان در حالی ادامه یافت که ورزشکاران علاوه بر کسب عنوان در تلاش برای کسب امتیاز رنکینگ جهانی هستند

در دومین روز از رقابتها، رومینا تاجیک در دیداری قدرتمند، ژیلا مبشری را از پیش رو برداشت و پریا اسکندری با ارائه بازی منسجم، موفق شد آیسان زارعی را شکست دهد.

همچنین زهرا رباطی با نمایشی مقتدرانه، ساره امینیان را مغلوب کرد و آیدا عنایتی در یکی از دیدارهای نفس‌گیر روز، توانست نسترن کرمی را از گردونه رقابت‌ها حذف کند و آیسان شوریده نیز با عملکردی دقیق، موفق شد مهدیه هوشمند را شکست دهد.

فاطمه مقدم نیز در دیداری سخت، مریم قنبری را مغلوب کرد و آرتینا آقاپور حصیری از سد فاطمه‌زهرا شمس‌آبادی گذشت.

همچنین مبینا ندایی نیز با شکست مانیا یکرنگ خانی، جایگاه خود را در جدول رقابت‌ها تثبیت کرد.