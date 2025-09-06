  1. هنر
  2. تئاتر
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

«خرگوشک و رودخانه» به مرکز تئاتر کانون می‌آید

نمایش کودکانه «خرگوشک و رودخانه» به کارگردانی زهرا طباطبایی از ۱۸ شهریور در مرکز تئاتر کانون به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، نمایش «خرگوشک و رودخانه» به نویسندگی حسین فدایی‌حسین و کارگردانی زهرا طباطبایی از ۱۸ شهریور در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود. این نمایش شاد به سفارش مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ویژه خردسالان و کودکان تولید شده است.

راشین رضایی، پانته‌آ صفامنش، افشین زعیم و نیایش سروش در نمایش «خرگوشک و رودخانه» ایفای نقش می‌کنند.

داستان این نمایش در باره سه بچه خرگوش به اسم‌های «یاس»، «نارنجی» و «خرگوشی» است که قصد رفتن به مدرسه را دارند. یاسی در راه رفتن با چالش گذر کردن از روی پل روبرو می‌شود و در این رابطه از «الاغ»، «کلاغ» و «موش‌موشک» کمک می‌گیرد، در نهایت دوستان به او کمک می‌کنند تا ترس خود را مدیریت کند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: مدیر صحنه: پویا غلامی، ترانه‌سرا: پیوند فرهادی، آهنگساز: مهرداد بهزاداول، طراح گرافیک: ساحل علیپور، طراحان صحنه: مرضیه اشرفیان، نیلوفر حجازی و طیبه آنجدانی و طراحی و ساخت عروسک: فاطمه رئوفی و محمد شفیعی.

این اثر با محور قرار دادن مدیریت ترس و آشنایی خردسال با احساس‌های اولیه شامل ترس، خشم، شادی و غم، تلاش کرده در قالب نمایش مهارت‌هایی را به کودکان بیاموزد.

نمایش «خرگوشک و رودخانه» از ۱۸ شهریور در پلاتو آینه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساعت ۱۶ روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6581433
آروین موذن زاده

