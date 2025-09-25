به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «اوکاپی» به نویسندگی امینرضا ملکمحمدی و زهرا ناظری، با کارگردانی زهرا ناظری این روزها در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در پارک لاله تهران روی صحنه است و توانسته در جذب مخاطبان کودک، نوجوان و خانوادهها موفق عمل کند.
در این اثر نمایشی آرین ناصریمهر و احسان خرمفر به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان «اوکاپی» آمده است: اوکاپی، گورخر زرافهای گردن کوتاه است که در جنگل زندگی میکند. او که بهدلیل خانهسازی انسانها در دشتها از خانوادهاش دور شده است، روزهای زندگیاش را به تنهایی میگذراند. اوکاپی برای پیدا کردن یک دوست به مدرسه پرفسور گوزن میرود، غافل از اتفاقاتی که در انتظارش است.
این اثر نمایشی که با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده، به گفته کارگردانش تلاشی متفاوت برای ارائه تجربهای تازه به مخاطب کودک است و میکوشد نسل جدید را درگیر موضوعهای انسانی، اجتماعی و عاطفی کند.
ناظری درباره ویژگیهای «اوکاپی» که توانسته برای مخاطبان جذاب باشد، توضیح داد: عوامل زیادی میتواند باعث استقبال از یک نمایش شود. نخستین عامل کیفیت در تمام جزئیات است؛ چیزی که مخاطبان بارها بابت آن از ما تشکر کردهاند. اجرای منحصر به فرد، توجه به جزئیات و نوآوری در طراحی شخصیتها، عروسکها، صحنه، لباس، موسیقی و بهطور کلی طراحی هنری، در کار با مخاطب کودک بسیار اهمیت دارد. ما در «اوکاپی» کوشیدیم در هر مرحلهای از تولید، استانداردهای حرفهای را رعایت کنیم تا مخاطب حس کند با اثری جدی و محترم روبهرو است.
وی یادآور شد: نوآوری در طراحی شخصیتها و عروسکها، استفاده از موجودهای متفاوت مانند فلامینگو و اوکاپی و خلق موقعیتهای تازه برای مخاطب، از مهمترین ویژگیهای این نمایش است. ما در این کار به دنبال خلق تجربهای بودیم که هم برای کودکان جذاب و هم برای والدین تازگی داشته باشد. هماهنگی عروسکگردانها، انرژی خوب گروه و احترام به مخاطب نیز از دیگر عوامل موفقیت به شمار میرود. ما عاشق بچهها هستیم و باور دارم وقتی با عشق قدم در مسیر کودکان بگذارید، مخاطب این احساس ناب را درک میکند.
این کارگردان با تأکید بر اینکه انتخاب محتوای ساده و همهفهم یکی از کلیدهای موفقیت «اوکاپی» است، افزود: قصه باید جذاب و در عین سادگی مخاطب را همراه کند. رمز نمایشنامه خوب کودک در همین سادگی است؛ موضوعی که آدمها با آن همذاتپنداری کنند، حتی بزرگترها. «اوکاپی» داستانی ملموس دارد با پایانی مشخص که دغدغه ارتباط و خودشناسی را برای همه یادآوری میکند. در بسیاری از تئاترهای کودک، پایانهای باز یا شاعرانه رایج شده که مخاطب نمیتواند از آن تفسیر روشنی داشته باشد اما «اوکاپی» قصهای منسجم با ابتدا و پایان مشخص دارد و همین ویژگی بارها مورد تشویق مخاطبان قرار گرفته است.
ناظری درباره توجه گروه به نظر تماشاگران تصریح کرد: یک گروه پویا و مسئول در برابر مخاطب باید به بازخوردها توجه کند. ما در سه چهار شب اول اجرا نکتههایی را از مخاطبان گرفتیم و حتی خودمان متوجه شدیم که میتوانیم با تغییرهای کوچک، نمایش را دلنشینتر کنیم. این تغییرها نهتنها به کیفیت اثر افزود بلکه نشان داد مخاطب کودک و نوجوان چه اندازه دقیق و نکتهسنج است. بیشترین چیزی که بر روند کار ما اثر گذاشته، انگیزهای است که مخاطب برای ادامه راه داده است. ما واقعا قدردان تکتک مخاطبانی هستیم که با عشق و اشتیاق وقت گذاشتند، نظرشان را حضوری به ما منتقل کردند و حال خوب به ما دادند.
کارگردان «اوکاپی» در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همکاران مرکز تئاتر کانون گفت: کانون مسئولانه در ایجاد فضای امن و درست برای هنرمندان تلاش میکند. امیدواریم بتوانیم باز هم برای بچهها کارهای بهتر تولید کنیم و گروه نمایش «کودکی» با اجراهای بیشتر از «اوکاپی» و نمایشهای آینده، مخاطبان را شگفتزده کند.
نظر شما