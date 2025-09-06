لزوم احیای موقوفات و تخصیص دقیق عواید وقف در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل و معاونین اوقاف و امور خیریه استان مازندران که به مناسبت هفته وقف برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای وقف در جامعه اسلامی، بر لزوم احیای موقوفات، بروزرسانی و تخصیص دقیق عواید آن تأکید کرد.

وی ضمن تبریک هفته وقف و تقدیر از زحمات خادمان دین در حوزه موقوفات، تصریح کرد: وظیفه اصلی اوقاف، آزادسازی موقوفات از تصرفات غیرقانونی، بروزرسانی آن‌ها متناسب با شرایط روز و تخصیص درست عواید وقف به نیت واقف است.

آیت‌الله محمدی‌لائینی افزود: در صورتی که اموالی به دلیل سهل‌انگاری یا تصرف غیرقانونی در اختیار افراد قرار گرفته، باید با گفت‌وگو و در صورت لزوم با پیگیری‌های قضائی، این اموال آزاد شوند.

وی همچنین به ضرورت به‌روزرسانی موقوفات اشاره کرد و گفت: موقوفات باید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی روز مدیریت شوند. به‌عنوان مثال، زمین‌های کشاورزی وقفی باید کشت شوند و اجاره‌بهای آن‌ها مطابق با تورم روز تنظیم گردد.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری همچنین با تأکید بر تخصیص دقیق عوائد وقف، خاطرنشان کرد: عواید وقف باید دقیقاً در محل و هدفی که واقف تعیین کرده مصرف شود ووقف‌های عام باید در امور عمومی و وقف‌های خاص نیز در زمینه‌های مشخص‌شده هزینه شوند.

آیت‌الله محمدی‌لائینی در ادامه، فرهنگ‌سازی در زمینه وقف را امری ضروری دانست و از مسئولان اوقاف خواست تا با استفاده از رسانه‌ها، تریبون‌های عمومی و حتی گنجاندن مفاهیم وقف در متون درسی، نسل‌های جدید را با این فرهنگ ارزشمند آشنا کنند.

وی در پایان از مسئولان اوقاف خواست که با جدیت و بدون تأخیر، وظایف خود را به انجام رسانده و در راستای رشد و توسعه موقوفات در استان مازندران، تلاش کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، استان مازندران به یکی از پیشگامان عرصه وقف تبدیل شده و نسل‌های آینده از موقوفات جدید بهره‌مند گردند.