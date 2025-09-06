به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با حضور در نشستی که امروز در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، با تأکید بر نقش این تسهیلات در توانمندسازی نهاد دهیاری‌ها، گفت: این اقدام در راستای ایجاد منابع پایدار درآمدی، رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری مشترک با پست بانک ایران صورت می‌گیرد.

قربانی افزود: در این جلسه طرح‌های اقتصادی دهیاری‌ها از استان‌های اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین و مرکزی بررسی و تصویب شد.

رئیس کمیته ملی وام، اظهار داشت: بر اساس برآوردها، اجرای این مصوبات منجر به ایجاد ۱۰۶ فرصت شغلی جدید در روستاهای هدف خواهد شد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان از تمامی دهیاری‌های کشور خواست با شناسایی دقیق فرصت‌ها، قابلیت‌ها و مزیت‌های محلی، از این ظرفیت برای ایجاد درآمد پایدار و رونق اقتصادی روستاها نهایت بهره‌برداری را داشته باشند.

وی از تصویب پرداخت ۳،۶۸۹ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره برای اجرای ۹ طرح اقتصادی و درآمدزای دهیاری‌ها و همچنین خرید ۴۹ دستگاه انواع ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی، در این جلسه خبر داد.