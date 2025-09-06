نظارت کامل بر اصناف و بازار حتی در صورت عدم شکایت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی در مراسم ادای سوگند رؤسای شعب این سازمان ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر نقش تعیینکننده رؤسای شعب در تحقق عدالت و اجرای صحیح قوانین تأکید کرد و گفت: هر رأی صادره از شعب باید مستدل، دقیق و عادلانه باشد و هیچ حقی از مردم تضییع نشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی سریع و دقیق به پروندهها همراه با رعایت کرامت انسانی را ضامن اعتماد عمومی و اقتدار سازمان دانست.
وی افزود: نظارت کامل بر بازار و اصناف حتی در صورت عدم شکایت مردمی از مسئولیتهای مهم سازمان است و اجرای دقیق قانون و جلوگیری از تخلفات باید در دستور کار همه شعب قرار گیرد و عملکرد هر شعبه نشاندهنده توانمندی، دانش و تعهد انسانی ما خواهد بود.
فرهادی با تأکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نهادی عدالتمحور و مردمدار است، اظهار داشت: هدف ما خدمت صادقانه و پاسداری از حقوق مردم است و امیدوارم با تکیه بر قانون، دانش حقوقی و اخلاق اسلامی، فصل جدیدی از خدمترسانی موفق در سراسر کشور آغاز شود.این مراسم بهعنوان نمادی از تعهد سازمان به شفافیت، عدالت و پاسخگویی، آغازگر مرحلهای نوین در اجرای وظایف قانونی و اجتماعی تعزیرات حکومتی معرفی شد.
در این مراسم، رؤسای شعب با قرائت و امضای سوگندنامه، تعهد خود را نسبت به رعایت قانون، اخلاق اسلامی و پاسداری از حقوق مردم اعلام کردند.
