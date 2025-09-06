به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری عصر شنبه در آئین افتتاحیه تقاطع غیر همسطح نیروی دریایی رشت ضمن قدردانی از نامگذاری محل یکی از پایگاهها به نام شهدای نیروی دریایی، اظهار کرد: این اقدام شایسته، یاد و خاطره شهدای گرانقدر نیروی دریایی را زنده نگه میدارد و نشان از ارادت عمیق به رشادتهای آنان دارد.
وی افزود: گیلان از دیرباز نقش مهم و نزدیکی به نیروی دریایی داشته است و دو مرکز مهم و تأثیرگذار این نیرو در استان، واقع در رشت و منجیل، به عنوان پایگاههای اصلی در توسعه و تقویت نیروی دریایی کشور شناخته میشوند.
سیاری خاطرنشان کرد: این مراکز نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار دریایی کشور ایفا میکنند و حضور نیروهای بومی گیلانی در نیروی دریایی، سرمایهای ارزشمند برای ارتش محسوب میشود.
امیر دریادار سیاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اضافه کرد: رمز موفقیت ما ادامه دادن راه شهدا است.
به روز رسانی می شود…
نظر شما