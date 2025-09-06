دریادار سیاری:پرچم اقتدار جمهوری اسلامی در پهنه دریاها به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری شامگاه شنبه در حاشیه اجلاسیه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران با برقراری ارتباط ویدئویی با ناو اطلاعاتی زاگرس، از ایثار، همت و از خودگذشتگی نیروهای مستقر در پهنه دریا تجلیل کرد.

وی در این ارتباط خطاب به کارکنان ناو گفت: شما که امروز هزاران کیلومتر دور از وطن و در امواج سهمگین دریاها مشغول انجام مأموریت‌های حساس و خطیر هستید، به خود ببالید که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درمی‌آورید و موجب اقتدار و عزت کشور شده‌اید.

امیر دریادار سیاری افزود: مردم ایران همیشه دعاگوی شما هستند و برای موفقیت و سرافرازی شما آرزوی خیر دارند. ان‌شاءالله به زودی در کنار شما خواهیم بود و منتظر دیدارتان هستیم.

وی همچنین برای تمامی نیروهای ناو زاگرس آرزوی موفقیت کرد و گفت: برکت ایام را برای شما مسئلت دارم و امیدوارم همچنان مأموریت‌های خود را با موفقیت کامل انجام دهید.