به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسینزاده بازیکن تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار فینال رقابتهای کافا برابر ازبکستان گفت: بازی با ازبکستان همیشه سخت و متفاوت بوده است. این بار هم در کشور خودشان و با حمایت تماشاگرانشان روبهرو هستیم و قطعاً کار دشوارتری پیش رو خواهیم داشت.
وی افزود: در بازی قبلی هم دیدیم که به شکل غیرمنتظرهای به حریف ازبکها کارت قرمز داده شد. در چنین تورنمنتهایی که نظارت فیفا کمتر است تصمیمها گاهی به سود ازبکستان رقم میخورد.
او ادامه داد: حضور اینفانتینو اتفاق مثبتی برای فوتبال آسیا و این رقابتهاست. امیدوارم در حضور ایشان بتوانیم به پیروزی برسیم. البته بعضی مسائل از کنترل ما خارج است اما تلاش میکنیم با حداقل ریسک وارد درگیریها شویم تا خدای ناکرده اشتباهات داوری تأثیری در نتیجه نگذارد.
