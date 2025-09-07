به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در جلسه هماهنگی فینال کافا ۲۰۲۵ بین تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان گفت: ابتدا از برگزاری مسابقات کافا و میزبانان این دوره از مسابقات قدردان هستیم. مسابقات کافا برای آسیای میانه مهم است ولی استاندارد برگزاری مسابقات نیز اهمیت دارد.

مدیر تیم ملی ایران ادامه داد: حدود ۴٠ سال است که در فوتبال حضور دارم و با تجربه این سالها معتقدم که کافا باید استانداردهای خود را در برگزاری مسابقات افزایش دهد.

وی با اشاره به مشکلات داوری و VAR در مرحله گروهی مسابقات در تاجیکستان اظهار کرد: سیستم کمک داور ویدیویی استفاده شده در تاجیکستان مسابقات دارای استاندارد کافی نبود و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. به عنوان نمونه، گل اول تاجیکستان به ایران در حالی ثبت شد که مسابقه دارای فن‌آوری خط دروازه نبود و داور از روی فن‌آوری خط افساید، آن توپ را گل اعلام کرد که این درست نیست.

محمدنبی به بازیکنان ایران و ازبکستان اشاره کرد و گفت: ایران و ازبکستان اکنون جزو تیم‌های حاضر در جام جهانی هستند و بسیاری از بازیکنان دو تیم لژیونر هستند بنابراین باید همه شرایط در حد دو تیم و بازیکنان دو تیم باشد. انتظار داریم داور بازی فینال، قضاوت عادلانه و قوی‌ای داشته باشد.

‌

وی در پایان گفت: امیدوارم کافا هر سال با کیفیت بالاتری برگزار شود بطوری که تیمهایی از غرب و شرق آسیا به عنوان میهمان در این تورنمنت حاضر شوند.