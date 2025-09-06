نورافکن: باید ازبکستان را ببریم؛ عملکرد بازیکنان تیم ملی باید بهتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن در حاشیه تمرین امروز شنبه تیم ملی ایران گفت: باید محکم و پرانرژی بازی کنیم تا ازبکستانی که به جام‌جهانی صعود کرده است را در کشور خودش مثل دفعات گذشته ببریم. در دوره گذشته کافا در دیدار نهایی توانستیم یک بر صفر این تیم را شکست بدهیم. ازبکستان تیم خیلی خوبی است، اما می‌توانیم این تیم را شکست بدهیم. فقط باید دو برابر این تیم انرژی بگذاریم تا قهرمان کافا شویم.

وی در پاسخ به این سوال که شناخت بازیکنان ازبکستانی حاضر در لیگ ایران از تیم کشورمان چقدر می‌تواند به تیم حریف کمک کند، گفت: بازیکنان ازبکستان حاضر در لیگ ایران بازیکنان خیلی خوب و تاثیرگذاری هستند و کار را برای ما سخت می‌کنند اما آنها نیز می‌دانند با چه تیمی قرار است بازی کنند. مطمئنم هستم اگر همه ما صد درصد توان خود را بگذاریم این تیم را می‌توانیم با اختلاف دو تا سه گل شکست بدهیم.

هافبک تیم فوتبال کشورمان در مورد اشتباهات فردی بازیکنان تیم ملی در دیدارهای گذشته گفت: باید عملکرد بهتری داشته باشیم. راستش را بخواهید ما نمی‌توانیم فرار کنیم. عملکرد فردی من و سایر دوستان باید بهتر شود. یک مقدار داوری‌ها نیز تاثیرگذار بوده است. اگر عملکرد ما خیلی رویایی باشد، حتی داوری‌ها هم نمی‌تواند جلوی ما را بگیرد. گل اول تاجیکستان، گل نبود و در فوتبال امروز با VAR چرا باید چنین اشتباهاتی صورت بگیرد. AFC باید به این نوع اشتباهات نظارت کند. حدسم این است که شاید اشتباهات در داوری بازی فردا نیز باشد و امیدوارم به حداقل برسد. ما نیز باید صد در صد خودمان باشیم تا اجازه ندهیم داوری‌ها نتیجه را مشخص کند.