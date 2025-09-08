جلیلی: انفعال غربگرایی در کشور مانع مقابله با تروریسم غربی است

وحید جلیلی قائم مقام سازمان صدا و سیما در گفتگو خبرنگار مهر راجع به آینده غرب آسیا با شرایط فعلی حمله به رژیم صهیونیستی به یمن و مقاومت آنها اظهار کرد: نمی‌توان با ادبیات متعارف و وارداتی کلیشه‌ای شرایط امروز منطقه را تحلیل کرد، قبل از هر چیز باید منظومه مفاهیم و ادبیات مشخص خودمان را در این زمینه داشته باشیم.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم بهترین رویکرد و مطمئن‌ترین نگاه و چاره سازترین ادبیات برای تحلیل شرایط منطقه، ادبیات قرآنی است؛ متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

قائم مقام فرهنگی سازمان صدا و سیما آینده غرب آسیا را مشروط قلمداد کرد و افزود: همه چیز مشروط است، قرآن می‌گوید إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ یَنصُرۡکُمۡ، خداوند می‌فرماید وَٱلَّذِینَ جَٰهَدُواْ فِینَا لَنَهۡدِیَنَّهُمۡ سُبُلَنَا؛ بر اساس نگاه معرفتی و معنوی که در تاریخ تمدن اسلامی و ایرانی داشتیم، باید توجه کنیم که ورود در تقابل‌ها و چالش‌ها صرفاً با نگاه مادی و دنیایی به سرانجام نمی‌رسد؛ بالاخره ما با بسیاری از عناصر دیگر که وقتی می‌خواهند تحلیل کنند هیچ شأنی و نقش و تأثیری برای مسائل غیر مادی قائل نیستند، فرق داریم.

جلیلی با طرح این موضوع که همواره برای صحبت با نخبگان و جامعه خودمان در تحلیل شرایط، همواره باید ادبیات قرآنی را تقویت کنیم، گفت: به میزانی که آورده داشته باشیم و توصیه‌های قرآنی را جدی بگیریم، از آن طرف هدایت و نصرت الهی شامل حالمان خواهد شد و برعکس به میزانی که در انجام وظایفمان کوتاهی کنیم و به میزانی که از جهات سر باز بزنیم، همینطور از نصرت خدا فاصله بگیریم از آن سمت متقابلاً دچار خذلان خواهیم شد.

قائم مقام فرهنگی سازمان صدا و سیما در رابطه با موقعیت رسانه نسبت به آگاهی جهانی در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی و وظایفی که بر دوش رسانه‌ها هست، عنوان کرد: واقعیت این است که وحدت صرفاً به ابزار رسانه‌ای نیاز ندارد، ابزار رسانه‌ای محمل بازگویی یک سری مفاهیم است، آن چیزی که وحدت ایجاد می‌کند و اجزای امت اسلامی بلکه بشریت را به شکل مؤثری متحد می‌کند، وحدت کلمه است.

جلیلی تاکید کرد: کلمه واحد و عنوان مشترک نداشته باشیم، هر چقدر احساسات مشترک داشته باشیم و دلمان از صحنه‌های مظلومیت مردم غزه به در بیاید، نخواهیم توانست انسجام مؤثر را برای بازدارندگی قوای شیطانی غرب فعال کنیم، به نظرم اصل ماجرا این است که اگر رسانه‌ها می‌خواهند کمکی به مردم فلسطین کنند و یا مانعی در برابر اسرائیلی‌ها ایجاد کنند؛ باید گفتمان تازه‌ای در جهان احیا شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که غرب شرور و وحشی از لحاظ نرم‌افزاری غلبه داشته باشد هر چقدر که ما فعالیت رسانه‌ای کنیم و یا حرکت‌های احساسی کنیم آنها همچنان به جنایات خودشان ادامه می‌دهند کما اینکه تا امروز ادامه دادند و روز به روز هم بر حجم جنایات و وقاحت خودشان در قصابی ملت‌های منطقه اضافه کردند.

قائم مقام فرهنگی سازمان صدا و سیما عنوان کرد: در درون کشورهای اسلامی با جریان غرب‌گرای به شدت منفعل روبرو هستید که کاری جز کارسازی برای پیروزی غرب در همه عملیات‌های تجاوزکارانه نمی‌کند؛ مفاهیم مثل حقوق بشر و دموکراسی، مثل حقوق بین‌الملل و مبارزه با تروریسم چیزهایی است که از دهه‌ها پیش در مورد آنها کار شده است و طوری تعبیر و تفسیر شده است که ملت‌های مظلوم را از لحاظ نرم‌افزاری در بند بکشد و اجازه ندهد که از امکانات و ظرفیت‌های خودشان برای دفاع از خودشان استفاده کنند.

جلیلی افزود: در ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته ببینید مفهوم تروریسم چگونه قلب شده است، رئیس جمهور سابق افغانستان گفت که آمریکایی‌ها گفتند تروریسم فقط موقعی معنا دارد که منافع غربی‌ها به خطر بیفتد وگرنه می‌بینیم در منطقه که هرگونه وحشی‌گری و ترور از سوی غرب و آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی که نیروی نیابتی آمریکایی‌ها در منطقه است، مجاز و مشروع ولو واجب است.

وی یادآور شد: در ماه‌های گذشته دیدیم که رژیم صهیونیستی رئیس دانشگاه را در ایران نصف شب نه با اسلحه بلکه با هواپیما و موشک ترور کرد. یکی از عوامل این وقاحت سخت‌افزاری دشمن در عرصه تجاوز، نفوذ نرم‌افزاری در کشورهای منطقه است که جریان غربگرا پیش قراول آن است، یعنی جریان غرب‌گرا با دستکاری مفاهیم و با تعبیر مقاومت به تروریسم از این سو و تعبیر تروریسم به مقابله با تروریسم در آن برای جنایات غرب چه در غزه، لبنان، ایران، یمن و باقی کشورها زمینه‌سازی می‌کند. تا این چالش نرم‌افزاری را درست حل نکنیم هر میزان که از لحاظ سخت‌افزاری بر قدرت خودمان بیفزاییم آن انفعال جریان فراگیر غربگرا در جهان، منطقه و کشور ایجاد کرده؛ اجازه نخواهند داد که بتوانیم حتی از قدرت سخت‌افزاری خود به موقع و درستی استفاده بکنیم.