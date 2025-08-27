رونمایی از پنج نمایشنامه مستند با محوریت جنگ ۱۲ روزه در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نشست رسانهای پایان نگارش و آغاز تولید پنج نمایش ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سهشنبه ۴ شهریور در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار شد.
کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، در ابتدای این نشست با اعلام پایان نگارش پنج نمایشنامه با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از آغاز ساخت و تولید این آثار نمایشی از امروز خبر داد.
زارعی با اشاره به ضرورت حضور فعال هنرمندان در وقایع روز گفت: جنگ امروز شکل و ماهیتی متفاوت یافته است و حوزه هنری به عنوان بازتابدهنده زمانه خود، وظیفه دارد در میدان حضور پررنگی داشته باشد. این در حالی است که با همکاری هنرمندان حوزه هنری، طرحهای اولیه دریافت شد و با نظارت نصرالله قادری به عنوان مشاور نمایشنامهنویسی، آثار نهایی شدهاند.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری توضیح داد: بر اساس برنامهریزی اعلامشده، این پنج نمایش طی چهار ماه و به صورت دورهای هر ۲۰ روز در تالارهای مهر حوزه هنری و سایر تالارهای منتخب اجرا خواهند شد.
زارعی همچنین اظهار کرد: از ویژگیهای این پروژه، پرداختن به مستندسازی اتفاقات واقعی جنگ ۱۲ روزه است؛ به گونهای که یکی از نمایشها به کارگردانی امیرحسین حریری، با رویکرد تئاتر مستند، به موضوع ترور دانشمندان هستهای کشور میپردازد.
وی در ادامه به شرح اسامی نمایشنامهها پرداخت و گفت: «دو به علاوه یک منهای یک» به نویسندگی و کارگردانی سیروس همتی، «به وقت سحر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر گروسی، «رکوئیم سایهها» به کارگردانی امیرحسین حریری، «در پس آن» به نویسندگی سید محمد مصطفی موتورچی به کارگردانی احمد کاظمتبار، «جانپناه» به نویسندگی سید صدرا میرهای و کارگردانی علی فرحناک تولید خواهند شد.
در بخش دیگر این نشست وحید جلیلی قائم مقام سازمان صداوسیما، اعلام کرد که پس از اجرای عمومی تئاترهای تولید شده، این نمایشها به صورت تلهتئاتر ضبط و از شبکههای مختلف تلویزیونی پخش خواهند شد.
در ادامه این نشست، علی فرحناک کارگردان نمایش «جانپناه» در توضیح این نمایش بیان کرد: این اثر به خانوادههای دانشمندان هستهای میپردازد که در کنار خود دانشمندان، بخش مهمی از مخاطرات این جنگ را متحمل شدهاند. داستان حول محور همسر یک دانشمند هستهای است که برای حفاظت از همسر و فرزندش فداکاری میکند و در نهایت به شهادت میرسد. فضای نمایش از نظر احساسی و عاطفی بسیار غنی است و هدف ما انتقال درست پیام جانفشانیهای این عزیزان است.
سید صدرا میرهای نویسنده این نمایش نیز افزود: تمرکز ما بر سوژههایی است که کمتر به آنها پرداخته شده، بهویژه نقش مادران به عنوان قشر پنهان جامعه و بار تربیتی آنها.
اصغر گروسی نویسنده و کارگردان «به وقت سحر» نیز با اشاره به اهمیت روایت مردمان عادی تهران در شرایط جنگی گفت: داستان این نمایش در بستر ایام عزاداری سیدالشهدا شکل میگیرد و نشاندهنده استقامت و پایمردی مردم تهران در این بحران است.
محمد کاظمتبار کارگردان نمایش «در پس آن» درباره این نمایش توضیح داد و گفت: این اثر مفهومی و نمادین، با رویکردی آلمانی به نقش رژیم صهیونیستی در تحولات تاریخی میپردازد و قصهای خطی ندارد بلکه سیال ذهن و پر از نمادهای تأثیرگذار است.
سید محمد مصطفی موتورچی نویسنده این نمایشنامه نیز تصریح کرد: تمام تلاش ما واکاوی نقش صهیونیسم در فجایع تاریخی جهان است؛ از آفریقای جنوبی گرفته تا ایران و دیگر نقاط که همه در یک نقطه به هم میرسند.
در پایان این نشست، از پوستر رسمی این مجموعه نمایشها رونمایی شد.
نظر شما