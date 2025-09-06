  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

دستگیری سارق طلاجات توسط پلیس میانه

دستگیری سارق طلاجات توسط پلیس میانه

میانه- فرمانده انتظامی میانه از دستگیری سارقی که از طلافروشی سرقت و کف زنی کرده بود توسط ماموران پلیس شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رفیعی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام خبر واصله به مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر اینکه فردی در بازار شهرستان از یک صنف طلا فروشی اقدام به کف زنی و سرقت کرده است، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان قرار گرفت.

وی از شناسایی متهم خبر داد و تصریح کرد: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی، با اقدامات پلیسی در یک عملیات سارق را شناسایی، دستگیر که در بازجویی‌ها و تحقیقات پلیسی انجام شده به سرقت طلا از طلافروشی اعتراف و پرونده متشکله تکمیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6581683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها