دستگیری سارق طلاجات توسط پلیس میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رفیعی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام خبر واصله به مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر اینکه فردی در بازار شهرستان از یک صنف طلا فروشی اقدام به کف زنی و سرقت کرده است، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان قرار گرفت.

وی از شناسایی متهم خبر داد و تصریح کرد: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی، با اقدامات پلیسی در یک عملیات سارق را شناسایی، دستگیر که در بازجویی‌ها و تحقیقات پلیسی انجام شده به سرقت طلا از طلافروشی اعتراف و پرونده متشکله تکمیل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.