  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۶

وعده ازدواج در شهرستان میانه ۲۸۰ میلیارد ریال آب خورد

وعده ازدواج در شهرستان میانه ۲۸۰ میلیارد ریال آب خورد

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری متهم پرونده کلاهبرداری ۲۸۰ میلیارد ریالی با وعده ازدواج در پی عملیات پلیس آگاهی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بانوی جوان میانه ای که سال‌ها در کشور انگلیس زندگی می‌کرد و مدتی بود که به میانه آمده بود، با حضور در پلیس آگاهی شهرستان میانه از فرد کلاهبرداری که با ارتباط دوستانه و چرب زبانی با وی در تماس بوده است؛ شکایت می‌کند.

وی افزود: این فرد کلاهبردار با وعده دروغین ازدواج و وعده‌های اغوا کننده اعتماد شاکیه را جلب و با بهانه‌های مختلف مانند فروش منزل و سایر اموال، مبلغی در حدود ۲۸۰ میلیارد ریال از او دریافت و پس از دریافت پول ناپدید و پاسخ تماس‌های وی را نمی‌دهد.

سرهنگ رفیعی افزود: در این راستا مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و پلیسی، متهم مورد نظر را که غیربومی و ساکن یکی از استان‌های کشور بود، شناسایی و با هماهنگی قضائی این فرد را با همدستی پدرش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: در ادامه متهمین به کلاهبرداری خود اقرار کرده و تحقیقات در خصوص شناسایی سایر شکات این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار دارد.

کد خبر 6588498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها