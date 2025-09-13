وعده ازدواج در شهرستان میانه ۲۸۰ میلیارد ریال آب خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بانوی جوان میانه ای که سالها در کشور انگلیس زندگی میکرد و مدتی بود که به میانه آمده بود، با حضور در پلیس آگاهی شهرستان میانه از فرد کلاهبرداری که با ارتباط دوستانه و چرب زبانی با وی در تماس بوده است؛ شکایت میکند.
وی افزود: این فرد کلاهبردار با وعده دروغین ازدواج و وعدههای اغوا کننده اعتماد شاکیه را جلب و با بهانههای مختلف مانند فروش منزل و سایر اموال، مبلغی در حدود ۲۸۰ میلیارد ریال از او دریافت و پس از دریافت پول ناپدید و پاسخ تماسهای وی را نمیدهد.
سرهنگ رفیعی افزود: در این راستا مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و پلیسی، متهم مورد نظر را که غیربومی و ساکن یکی از استانهای کشور بود، شناسایی و با هماهنگی قضائی این فرد را با همدستی پدرش دستگیر کردند.
این مقام انتظامی بیان کرد: در ادامه متهمین به کلاهبرداری خود اقرار کرده و تحقیقات در خصوص شناسایی سایر شکات این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار دارد.
