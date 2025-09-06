تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی رشت زیر بار ترافیک رفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه با حضور «امیر دریادار حبیب الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش هادی حق شناس استاندار گیلان، امیر دریادار دوم منصور لشنی فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا رشت، رئیس، اعضای شورای اسلامی، شهردار رشت و جمعی از مسئولین استانی و شهری، تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی رشت افتتاح شد.

عملیات اجرایی این پروژه از آبان‌ماه ۱۴۰۲ آغاز و با طول ۴۸۰ متر، دو مسیر رفت‌وبرگشت هرکدام به عرض ۸/۸۰ متر، با ۹۶ شمع و ۱۸ پایه پل و با اعتباری بالغ بر ۱۸۵ میلیارد تومان با مدت پیمان ۲۴ ماهه، حدود سه ماه زودتر از موعد تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

گفتنی است؛ این پروژه یکی از پروژه‌های مهم طرح میثاق شهری در راستای کاهش بار ترافیکی و بهبود تردد در منطقه محسوب می‌شود.