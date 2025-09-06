ماموستا محمد محمودیدر گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن اعیاد ماه مبارک ربیع‌الاول و میلاد خجسته پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم، با تبیین جایگاه والا و عظمت بی‌نظیر آن حضرت اظهار داشت: واژه «ربیع» در دو مفهوم قابل درک است؛ نخست بهار طبیعت با سرسبزی درختان، شکوفه گل‌ها و جوشش چشمه‌سارها، و دوم «بهار دل‌ها» در تقویم هجری که نماد زنده‌دلی و طراوت معنوی است.

وی افزود: ماه ربیع همانند گل خوش‌بویی است که با تولد پیامبر رحمت و مهربانی در عالم شکوفا شد و بشریت را از ظلمت جهل و گمراهی رهایی بخشید.

ماموستا محمودی با اشاره به اینکه قرآن کریم به عنوان شفا و درمان دل‌ها و نماز و سایر عبادات به عنوان مایه آرامش و آسایش روان انسان‌ها همه از برکات وجود پیامبر اسلام است، تصریح کرد: پیامبر عظیم‌الشأن، هدایت الهی را برای جهانیان به ارمغان آورد و مسیر سعادت بشری را روشن ساخت.

امام جمعه روانسر در ادامه با استناد به منابع معتبر روایی و تفسیری همچون «المستدرک» امام حاکم و «المسند» امام احمد، خاطرنشان کرد: هنگام خلقت حضرت آدم علیه‌السلام، نام مبارک پیامبر اسلام بر عرش الهی نقش بسته بود که این خود نشانه‌ای بی‌بدیل از جایگاه والای حضرت محمد صلی‌الله علیه و آله و سلم در نزد پروردگار است.

وی به روایت الهی خطاب به حضرت آدم اشاره کرد که خداوند فرمود: «لو لا محمد ما خلقتک ولا الجنة ولا النار»؛ یعنی اگر محمد را نمی‌آفریدم، نه تو را خلق می‌کردم و نه بهشت و دوزخ را. ماموستا محمودی این کلام را نشانگر آن دانست که تمامی هستی و نظام آفرینش حول شخصیت نورانی پیامبر اسلام شکل گرفته است.

امام جمعه روانسر تأکید کرد: نشانه‌هایی از عظمت پیامبر اسلام و ویژگی‌های ممتاز امت ایشان در کتاب‌های آسمانی نظیر تورات و انجیل نیز آمده است که بیانگر جایگاه ویژه پیامبر رحمت و امت اسلامی نزد همه ادیان الهی است.

به گفته وی، امت اسلام باید قدر این جایگاه را دانسته و با تمسک به قرآن و سنت پیامبر، مسیر سعادت دنیا و آخرت را طی کند.