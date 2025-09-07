کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۶ صبح روز یکشنبه شانزدهم شهریور با میانگین ۷۵ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان و فیض با عدد ۶۹، خیابان فرشادی ۸۱، پارک زمزم ۵۹، بزرگراه خرازی و خیابان رهنان ۷۷، دانشگاه صنعتی ۷۱، خیابان رودکی ۷۰، خیابان زینبیه و سپاهانشهر ۶۷، بولوار کاوه ۹۸، کردآباد ۷۸، خیابان میرزا طاهر ۶۰ و هزار جریب ۶۲ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه ولدان ۱۱۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای قهجاورستان با میانگین ۱۱۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازهگیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
