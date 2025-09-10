مشهد میزبان بازی استقلال نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه استقلال ورزشگاه شهدای شهر قدس را به عنوان استادیوم خانگی برای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا ۲ انتخاب کرده است.