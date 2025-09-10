  1. استانها
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

مشهد میزبان بازی استقلال نمی شود

مشهد - بنا بر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه استقلال ورزشگاه شهدای شهر قدس را به عنوان استادیوم خانگی برای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا ۲ انتخاب کرده است.

