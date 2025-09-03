به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با سیدخلیل موسوی، رئیس فدراسیون فوتبال استان که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ورزشهای قهرمانی همچون فوتبال میتواند باعث ایجاد روحیه شور و نشاط در نسل جوان شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: بنده پیشتر نسبت به وضعیت مدیریت فوتبال در استان نکاتی را بیان کردم، امیدواریم با حضور جنابعالی شاهد اصلاح و پیشرفت باشیم که خوشبختانه نشانههای اولیه این تغییر نیز تاکنون نمایان شده است.
وی ادامه داد: توسعه ورزش همگانی بدون تقویت ورزش قهرمانی ممکن نیست؛ برخلاف دیدگاه برخی که آنها را در تضاد میبینند. مقام معظم رهبری نیز تأکید کردهاند که پیشرفت ورزش همگانی در گروی رشد ورزش قهرمانی است. بنابراین اگر فوتبال قهرمانی رشد کند، میتواند انگیزه و الگو برای جوانان باشد.
علم الهدی با اشاره به اینکه فوتبال میتواند بستری برای کشف و استعدادیابی نوجوانان و جوانان باشد، تاکید کرد: اگر ما از این بستر و فرصت استفاده نکنیم، دیگران از آن بهره خواهند برد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: از سوی دیگر، مهمترین مسئله فوتبال استان، نبود یک تیم قدرتمند و پایدار است، اگر تیمی با استفاده از نیروهای بومی و حمایت نهادهای محلی تشکیل شود میتواند هم اعتبار ورزشی استان را احیا کند و هم استعدادهای جوان را شکوفا سازد.
وی گفت: موضوع دیگر، بهرهبرداری درست از ورزشگاهها و زمینهای ورزشی بهویژه در حاشیه شهر است. متأسفانه برخی از این اماکن به بخش خصوصی اجاره داده میشوند و با اجارههای سنگین عملاً فشار مالی به دوش جوانان محروم میافتد. در حالی که فلسفه وجودی این فضاها خدمت به مردم است.
علم الهدی با اشاره به ظرفیتها و سالنهای ورزشی در حاشیه شهر مشهد ابراز کرد: انتخاب مکان احداث ورزشگاهها نکته بسیار مهمی است که در این خصوص تجربه نشان داده است که هرگاه ورزشگاهها و سالنهای در مناطق محروم و کمبرخوردار ساخته شدند، استقبال مردمی بسیار بیشتر بوده است. زیرا جوانان کمبرخوردار، انگیزه و انرژی بیشتری برای فعالیتهای ورزشی دارند و میتوانند استعدادهای درخشانی را پرورش دهند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: انشاءالله اگر مدیریت شهری و استانی، در کنار ظرفیتهای مردمی، خیرین و شرکتهای خصوصی پای کار بیایند، میتوان ظرف مدت چند سال تیمی قوی برای مشهد تشکیل داد.
