وحدت رمز پیروزی امت اسلامی از صدر اسلام تا دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه‌شنبه همزمان با هفته وحدت، مراسم جشن وحدت در شهر قلعه از توابع بخش بیلوار استان کرمانشاه با حضور مریم اکبری مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه، جمعی از شهرستانی، علمای اهل سنت و تشیع و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، حجت انگزی بخشدار بیلوار ضمن خیرمقدم به حاضران، با اشاره به اهمیت هفته وحدت گفت: وقتی صحبت از وحدت به میان می‌آید، نمی‌توان نام بنیانگذار این هفته را بر زبان نیاورد. امام خمینی (ره) با درایت الهی خود در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، فاصله زمانی بین دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند تا محور همبستگی مسلمانان در جهان اسلام باشد.

وی با بیان اینکه اتحاد امت اسلامی ریشه در سیره پیامبر اعظم (ص) دارد، افزود: زمانی که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کردند، مسلمانان با دو مشکل بزرگ روبه‌رو بودند؛ نخست اختلاف و دشمنی بین قبایل مدینه و دوم فقر مهاجرانی که همه دارایی خود را در مکه گذاشته بودند. پیامبر اکرم (ص) با پیمان اخوت میان مهاجران و انصار، هم دشمنی‌های دیرینه را از بین بردند و هم مشکل فقر مهاجران را حل کردند. این پیمان سرمنشأ شکل‌گیری امت اسلامی و پایه‌گذار اتحاد میان مسلمانان بود.

بخشدار بیلوار در ادامه به نمونه‌های تاریخی دیگر از برکات وحدت اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس نیز شاهد بودیم که چگونه وحدت شیعه و سنی، کرد و لر، ترک و فارس در کنار ارتش و سپاه موجب آزادسازی خرمشهر شد. عملیات بیت‌المقدس در سال ۱۳۶۱ نماد واقعی همبستگی ملت ایران بود که به بازپس‌گیری خرمشهر از چنگال دشمن منجر شد.

انگزی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی و دسیسه‌های دشمنان علیه ایران اسلامی تصریح کرد: همان‌گونه که دشمنان در دوران جنگ تحمیلی قصد داشتند با حمایت از رژیم بعث و طراحی قدرت‌های غربی، انقلاب اسلامی را شکست دهند، امروز نیز با پیمانکاری رژیم صهیونیستی و حمایت کشورهای غربی تلاش می‌کنند با ایجاد تفرقه، اتحاد ملت ایران را تضعیف کنند، اما بصیرت مردم و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری نقشه‌های آنان را در نطفه خفه کرده است.

وی با تاکید بر نقش همبستگی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: امروز اتحاد اقوام و مذاهب مختلف در ایران اسلامی همچون فرشی یکپارچه از خلیج فارس تا دریای خزر گسترده شده است و این وحدت، بزرگ‌ترین سرمایه ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان محسوب می‌شود.

بخشدار بیلوار در پایان ضمن قدردانی از حضور مدیران، علما و مردم در این مراسم گفت: قدم مبارک شما بر چشم ماست و امیدوارم این مراسم لحظاتی خوش و خاطره‌انگیز برای اهالی شریف بخش بیلوار باشد.