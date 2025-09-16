به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال دستور استاندار هرمزگان مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، مؤسسات نیکوکاری و تشکل‌های مردم‌نهاد در پیشگیری و مقابله با ناقل مهاجم زیستی پشه آئدس، جلسه‌ای با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

سپیده جوادی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان در این نشست اظهار کرد: اقدامات مؤثری توسط دانشگاه علوم پزشکی و کمیته‌های تخصصی در حال انجام است، اما تجربه نشان داده است که مهار بحران‌ها در استان همواره با حضور و نقش‌آفرینی تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی امکان‌پذیر شده است.

وی افزود: در همین راستا و با هماهنگی دستگاه‌های متولی، فراخوانی برای مشارکت فعالان اجتماعی منتشر شده تا بتوانیم تیمی هماهنگ و توانمند را در قالب پویش سفیر سلامت شکل دهیم. این پویش با آموزش تخصصی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، سه محور آموزش و توانمندسازی مردم، بیماریابی و بهسازی محیط را دنبال خواهد کرد.

به گفته وی، هدف اصلی این نشست تدوین شیوه‌نامه مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی در پویش سفیر سلامت است؛ اقدامی که می‌تواند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه اجتماعی استان را در مقابله با پشه آئدس تقویت کند.

گفتنی است؛ در این جلسه مقرر شد کارگاه آموزشی پویش مردمی «سفیر سلامت» با حضور سمن‌ها، فعالان اجتماعی و گروه‌های داوطلب هرمزگان و با تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی برگزار شود؛ کارگاهی که با هدف توانمندسازی جامعه محلی در سه محور آموزش، بیماریابی و بهسازی محیط طراحی می‌شود.