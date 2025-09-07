به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری با ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، مدیران باشگاههای ورزشی مکلفند در چهارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن شاغلین خود اقدام کنند و لازم است برای تمدید پروانه باشگاه مستندات مربوط به آن را با رعایت ضوابط فنی ارائه نمایند.
همچنین مدیران باشگاههای ورزشی موظفند نسبت به بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مدنی باشگاهها اقدام لازم را به عمل آورند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت و با همکاری سازمان بیمه و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ میگردد.
همچنین بر اساس ماده ۱۹ لایحه مذکور، باشگاههایی از امتیازات موجود در این قانون میتوانند بهرهمند شوند که عضو اتحادیههای باشگاههای ورزشی باشند.
وزارت ورزش و جوانان موظف است آئیننامهای را برای تعیین امتیازات قابل اعطا به باشگاههای عضو اتحادیهها و همچنین شرایط عضویت در اتحادیهها تدوین و ابلاغ کند.
