به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری، با ماده ۲۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
بهمنظور تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور ابلاغی ۱۶/ ۸/ ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری و حمایت از گسترش باشگاههای ورزشی دریا محور دولت مکلف به انجام اقدامات زیر با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی- ایرانی است:
الف- تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشتههای ورزشی دریا محور با رویکرد سیاستگذاری یکپارچه و همافزایی نهادها و دستگاههای ذیربط توسط وزارت ظرف سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی ورزش و تربیتبدنی.
ب- صدور مجوزهای لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشتههای ورزشی دریا محوری که مشابه داخلی ندارند برای باشگاههای متقاضی با معافیت حقوق ورودی و با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰
تبصره- فهرست مصادیق این بند توسط وزارت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تعیین و ابلاغ میگردد.
پ- برگزاری سالانه و دورهای رویدادهای ملی و بینالمللی ورزشی دریا محور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
ت- بومیسازی و حمایت از تولید تجهیزات مورد نیاز رشتههای ورزشی دریا محور با استفاده از منابع موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۰۲/ ۱۴۰۱
تبصره- تأسیس و بهرهبرداری باشگاههای دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی و با رعایت حریمهای قانونی تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح و با رعایت ماده (۱۳) این قانون بلامانع است.
نظر شما