مصوبه مجلس برای پرداخت حق پخش تلویزیون مسابقات ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری با ماده ۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
باشگاهها ذینفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی میباشد. این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانهای، بهرهبرداری از نشان (آرم) ها میباشد و متقاضیان بهرهبرداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند.
تبصره ۱- به منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیون و حقوق چندرسانهای مسابقات ورزشی را طبق آئیننامهای که توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تأمین و تخصیص دهد.
تبصره ۲- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آئیننامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چند رسانهای و بهرهبرداری از نشان (آرم) ها بین ذینفعان و وظایف دستگاههای مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیأت وزیران برساند.
نظر شما