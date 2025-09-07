امنیت مرزها از طریق سامانه های اپتیکی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی صبح یکشنبه ضمن بازدید از مرزهای مشترک ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان گفت: آمادگی بالای مرزبانان ما در امنیت مرزها به واسطه ایجاد پاسگاه مرزی و همچنین در گشت‌های هدفمندی است که وجود دارد و در این زمینه تعامل خوبی نیز با کشور پاکستان داریم که نشست مشترک مرزبانان دو کشور از اهداف مورد تاکید برای تداوم امنیت مرزهاست.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به قدرت اشرافیت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در پایش مرزها تصریح کرد: امروز مرزها در آرامش و امنیت کامل بوده و برای فعالیت در زمینه صنعت یا حتی کشاورزی و ایجاد صنایع مصنوعی و صنایع تلفیقی بسیار مناسب است.

وی افزود: در ۱۰ سال گذشته اقدامات بسیار مؤثری همچون پاسگاه‌های مرزی و برجک‌های مرزی احداث شده که نگهداری این اماکن، ابنیه، تجهیزات امنیتی و تخصیص بودجه‌های خاص در سطح ملی به دلیل حضور مرزبانان در این مقرها ضرورت دارد.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: امروز ما شاهد این هستیم که حفاظت و پایش مرزها از طریق سیستم‌های الکتریکی و اپتیکی به خوبی انجام می‌شود که موجب کاهش ورود و کشفیات مواد مخدر در کشور بوده و این به معنای کنترل هدفمند مرزها و استقرار سامانه‌های پایش الکترونیک در مزرهای شرقی کشور می‌باشد.

سردار رضایی با بیان اینکه امنیت مرزها را مدیون مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران هستیم، تصریح کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی همان رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس اند که امروز با وجود شرایط آب و هوایی سخت و طوفان‌های شن با صلابت و اقتدار به صورت مقدس مأموریت مرزبانی را در این سرزمین پهناور انجام می‌دهند که در این راه قدردان حمایت و همراهی خانواده معظم مرزبانان غیور ایران اسلامی هستیم.