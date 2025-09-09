واگذاری زمین به ۲۲۶ خانواده معظم شهدا و ایثارگران سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: واگذاری زمین به ۲۲۶ خانواده معظم شهدا و ایثارگران در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و حمایت از خانوادههای ایثارگران در قالب ۱۵۷ قرارداد واگذاری در زاهدان به صورت چند خانواری و سایر شهرستانها به صورت تک خانواری به ثبت رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این واگذاریها در چارچوبی فراتر از تکالیف ابلاغی در برنامه اجرایی صورت گرفته است، چرا که ما بر این باوریم که تأمین مسکن مناسب برای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه مسئولیتی انسانی و اخلاقی در قبال ایثار و ازخودگذشتگی این عزیزان است.
وی بیان کرد: خدمات ارائه شده به این قشر باید متناسب با شأن و جایگاه والای آنان بوده و در اولویت برنامهریزی دستگاههای اجرایی قرار گیرد، از این رو اداره کل راه و شهرسازی استان با همه توان و ظرفیت خود در این مسیر گام برداشته و خواهد برداشت.
پارسی تصریح کرد: برنامهریزی لازم برای تداوم این اقدام در دست اجراست و تلاش داریم با همراهی سایر نهادهای ذیربط زمینه بهرهمندی تعداد بیشتری از خانوادههای ایثارگر از این تسهیلات فراهم شود.
وی خاطر نشان کرد: خدمترسانی به خانوادههای شهدا و ایثارگران افتخار بزرگی برای مجموعه راه و شهرسازی استان است از این روز بر خود وظیفه میدانیم با حفظ کرامت این عزیزان خدماتی شایسته و درخور ارائه کنیم.
نظر شما