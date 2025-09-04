برگزیدگان کنگره ملی شعر رحیل مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان کنگره ملی شعر «رحیل»، با محوریت بانوان تأثیرگذار تاریخ، مشخص شدند.

طبق اعلام دبیرخانه این کنگره، در این رویداد ادبی بیش از چهارصد اثر از شاعران سراسر کشور به دست این دبیرخانه رسیده و طی چندین مرحله داوری مورد بررسی قرار گرفته است.

مهدیه اکبری از قم، علی مقدم از مشهد مقدس و محبوبه کاووسی از مشهد مقدس از برگزیدگان بخش اصلی هستند که اسامی آنها بدون رتبه‌بندی اعلام می‌شود.

دکتر عاطفه خرمی از قم، برگزیده بخش ویژه با موضوع حضرت آسیه (س) و طناز شامانی‌ از تهران، ‌ برگزیده‌ شعر کودک و نوجوان می‌باشند.

اولین کنگره ملی شعر رحیل، با دبیری سمانه خلف‌زاده، با هدف آشنایی با زنان تأثیرگذار تاریخ اسلام برگزار می‌شود و بنا دارد در سال‌های آینده با جدیت بیشتر به این مهم بپردازد.