کرمانشاه در حمایت از اسلام و مقاومت خوش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سیوهفتمین همایش بزرگ وحدت با حضور حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار، ماموستا ملأ قادر قادری امام جمعه پاوه و جمعی از علما، مسئولان و شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کرمانشاه برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام جواد فاطمینسب، رئیس مرکز اسلامی استان کرمانشاه ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم و امام صادق علیهالسلام و گرامیداشت هفته وحدت، اظهار داشت: ما اجازه نداریم میان شیعه و سنی مرزبندی کنیم؛ همه ما امت پیامبر اسلام هستیم و در طول تاریخ انقلاب ثابت کردهایم که برای دفاع از اسلام و ارزشها در کنار هم ایستادهایم.
وی با تقدیر از نماینده ولیفقیه در استان به عنوان بانی این همایش افزود: برگزاری این برنامه فاخر بدون هدایت و حمایت آیتالله غفوری، همکاری استاندار، سپاه، اوقاف، ارشاد، بنیاد شهید، شهرداری، شورای شهر و دیگر دستگاهها ممکن نبود. حضور علمای اهل حق و دیگر مذاهب اسلامی در این گردهمایی، نشاندهنده اتحاد واقعی مردم کرمانشاه است.
رئیس مرکز اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به سابقه نقشآفرینی علما در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: در همان روزها بیش از ۲۴۷ نفر از علمای برجسته اهل سنت استان با امضای طوماری، آمادگی خود را برای جانفشانی در راه اسلام و انقلاب اسلامی اعلام کردند. این اقدام ارزشمند به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد و نشان داد که علمای شیعه و سنی در کنار هم آماده دفاع از اسلام و نظام هستند.
وی با بیان اینکه حمایتهای علما و مردم کرمانشاه از مظلومان منطقه در سالهای اخیر نیز چشمگیر بوده است، افزود: مردم متدین این استان در قالب پویشهای ایران همدل و ایران حمزه دهها میلیارد تومان کمک نقدی برای حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان جمعآوری کردند. تنها در حوزه اورامانات و سرپل ذهاب بیش از ۴۲ میلیارد تومان کمک نقدی ارسال شده است که نشاندهنده غیرت دینی و روحیه همبستگی مردم استان است.
فاطمینسب در ادامه با تقدیر از خانواده شهیدان شریفینسب اسدی که دو برادر آنان در راه اسلام به شهادت رسیدهاند، گفت: تکریم خانواده شهدا وظیفهای است که باید در همه برنامهها مورد توجه قرار گیرد و این خانوادهها چراغ هدایت جامعه هستند.
وی نقش رسانهها و صدا و سیمای استان را نیز در انعکاس تلاشهای مردم کرمانشاه مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر خدمات مردم و علما در حمایت از فلسطین و جبهه مقاومت رسانهای شود، الگویی برای کل کشور خواهد بود.
رئیس مرکز اسلامی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه علما، تبیین، روشنگری و تقویت جبهه مقاومت در برابر دشمنان اسلام است. دشمن تلاش میکند باورهای جوانان مسلمان را هدف قرار دهد و در چنین شرایطی رسالت علما اتحاد و انسجام داخلی و ایستادگی در کنار ملتهای مظلوم منطقه است.
