مسجد شافعی کرمانشاه میزبان جشن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)

به گزارش خبرنگار مهر، در شامگاه پنجشنبه همزمان با فرا رسیدن ایام میلاد پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد (ص)، مراسمی باشکوه به مناسبت هفته وحدت در مسجد شافعی کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، جمعی از مسئولان استانی، علما و بزرگان اهل سنت و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این محفل نورانی با ذکر صلوات و مدیحه‌سرایی در وصف پیامبر رحمت (ص)، وحدت و همدلی مسلمانان را به نمایش گذاشتند.

این آئین با حضور گسترده مردم مؤمن و صمیمی کرمانشاه برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی و برادری مسلمانان شیعه و سنی را به نمایش گذاشت.