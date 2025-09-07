تبادل ۷۰ درصد ترافیک کشور در بستر VPN

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با اشاره به روند حملات سایبری در کشور گفت: حملات سایبری همواره ادامه‌دار بوده و بسته به رخدادهای مهم، شدت بیشتری به خود می‌گیرد. به‌طور مثال، در ایام "وعده‌های صادق" یا در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، شاهد اوج‌گیری شدید حملات بودیم که تا ۱۰ روز پس از پایان جنگ نیز ادامه داشت.

وی افزود: با وجود تداوم این تهدیدات، خوشبختانه ما توانستیم در دو مرحله با این حملات مقابله کنیم؛ بخشی از این اقدامات در خارج از کشور و بخش دیگر در داخل کشور و از طریق شبکه ملی زیرساخت انجام شده است. حملات سایبری از خارج شناسایی و متوقف شده و در مرحله دوم، هرگونه ترافیک مخرب در داخل شبکه نیز توسط سیستم‌های پیشرفته کشف و پاکسازی می‌شود. اکنون کمتر از ۲۰ ثانیه طول می‌کشد تا حملات شناسایی و پاسخ داده شوند.

پرداخت بدهی‌های ارزی و افزایش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به بدهی‌های ارزی انباشته‌شده طی سال‌های گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ و به‌خصوص پس از وقایع سال ۱۴۰۱، درآمد اپراتورها و شرکت زیرساخت به شدت کاهش یافت. ما به طور ارگانیک سالی ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد ترافیک داشتیم، اما در سه سال متوالی با کاهش چشمگیر روبرو شدیم.

وی ادامه داد: از سال گذشته با هدف تقویت توان ارزی شرکت، دو رویکرد را دنبال کردیم، افزایش فروش ریالی با تمرکز بر کیفیت خدمات و افزایش فروش ارزی از طریق ترانزیت داده. نتیجه این اقدامات، بازگشت رشد به ترافیک شبکه و افزایش قابل توجه درآمد شرکت و اپراتورها بوده است. در یک سال گذشته، حدود ۳۲ درصد رشد در ترافیک بین‌الملل و ۶۰ درصد افزایش فروش ترانزیت داده داشته‌ایم.

رویداد «ایران کریدور» و توسعه مسیرهای بین‌المللی

اکبری درباره تلاش‌های بین‌المللی شرکت گفت: در بهمن‌ماه گذشته و یک روز پیش از کنفرانس Capacity در دوبی، رویدادی تحت عنوان «ایران کریدور» برگزار کردیم که در آن ظرفیت‌های ایران برای ترانزیت منطقه‌ای به اپراتورهای بین‌المللی معرفی شد. نتیجه این رویداد افزایش قابل توجه تقاضا برای استفاده از مسیر ایران بوده به‌طوری‌که ۶۰ درصد فروش ترانزیت کل تاریخ شرکت در یک سال اخیر رقم خورده است.

وی همچنین افزود: مسیرهای ترانزیت ایران از مرزهای عراق، جنوب کشور، خلیج فارس، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و افغانستان فعال شده‌اند. این رشد فروش، نه تنها بدهی‌های ارزی ما را کاهش داده، بلکه موجب ارتقای پهنای باند بین‌الملل بیش از ۲۰ درصد شده است.

توسعه فیبر نوری دریایی و راه‌اندازی مراکز بین‌المللی

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از آغاز پروژه توسعه فیبرنوری دریایی در خلیج فارس خبر داد و گفت: توافقات اولیه برای اجرای چند فیبر نوری دریایی انجام شده و امیدواریم تا سال آینده دو پروژه به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از برنامه شرکت برای توسعه نقاط حضور بین‌المللی در فرانکفورت، نیویورک و سایر مناطق با هدف مدیریت بهتر ترافیک و مقابله با حملات خبر داد و گفت: این طرح از سال گذشته وارد فاز اجرایی شده و در ماه‌های آینده نقاط جدید نیز به آن افزوده خواهد شد.

اثرات منفی استفاده گسترده از VPN بر کیفیت شبکه

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده گسترده از VPN در کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد کاربران از VPN استفاده می‌کنند و ۷۰ درصد ترافیک کشور در بستر VPN ردوبدل می‌شود. این موضوع مهندسی ترافیک شبکه را به هم زده و موجب اختلال در کیفیت خدمات، امنیت سایبری و حتی توزیع متوازن بار شبکه شده است.

وی افزود: در حالت عادی، ترافیک بر اساس موقعیت کاربر به نزدیک‌ترین مرکز محتوا هدایت می‌شود، اما با استفاده از VPN، ترافیک بیشتر از شمال کشور به سمت اروپا می‌رود که آسیب‌پذیری شبکه را افزایش می‌دهد.

آماده‌سازی مراکز داده در ۴ نقطه کشور برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از آماده‌سازی چهار منطقه اصلی برای سرمایه‌گذاری در مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی خبر داد. این مناطق شامل منطقه پیام البرز، مشهد، فولادشهر اصفهان و آذربایجان (تبریز و ماکو) هستند که همگی از زیرساخت‌های لازم نظیر برق پایدار، فیبر نوری و اتصال چندمسیره برخوردارند.

وی تأکید کرد: تحریم‌ها مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، اما زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاملاً فراهم شده و برخی پروژه‌ها در حال اجرا یا بهره‌برداری هستند.

ادامه دارد...