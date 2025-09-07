ثبت ۲۹ اثر ایران در یونسکو؛ روایت ماندگاری فرهنگ در برابر تحریم ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: محوطههای پیش از تاریخ خرمآباد با قدمتی بیش از ۶۳ هزار سال بهعنوان یکی از آثار شاخص ایران در یونسکو ثبت شده و این رخداد بیانگر عمق تمدن و پیشینه تاریخی ایرانیان است.
وی افزود: در سالهای اخیر علاوه بر ثبت جهانی ضیافت افطار و مراسم شب یلدا، آیین روضه خانگی نیز در فهرست ملی جای گرفته که همگی بازتابی از غنای فرهنگی و میراث معنوی کشور در برابر جنگ نرم دشمنان است.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور با اشاره به اهمیت پاسداشت میراث ملموس و ناملموس، از آمادهسازی پرونده ثبت جهانی آسبادهای تاریخی خبر داد و گفت: بخش عمده این آسبادها در خراسان جنوبی قرار دارد و بخشی نیز در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی پراکنده است.
دارابی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی موزه بزرگ کشاورزی در خراسان جنوبی خبر داد و عنوان کرد: این موزه با محوریت محصولات استراتژیک همچون زعفران، زرشک و عناب شکل میگیرد و میتواند جلوهای از ظرفیتهای بومی استان را در معرض دید گردشگران داخلی و خارجی قرار دهد.
وی تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت استادان دانشگاه و پیشکسوتان میراثفرهنگی در این مسیر ضروری است و با این همافزایی میتوان روند توسعه و معرفی فرهنگ ایران را با قوت بیشتری دنبال کرد.
