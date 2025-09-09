ایجاد پیوند میان جوانان و بخش خصوصی وظیفه اصلی پارک علم و فناوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی جریان دیدار رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، با اشاره به اهمیت جایگاه پارک علم و فناوری در استان اظهار داشت: پارک علم و فناوری از جهات مختلف دارای اهمیت و حساسیت است؛ هم از جهت موضوع علم و فناوری و هم به سبب وجود استعدادهای خوب، جوانان پرنشاط، باانگیزه و پرکار و بنده در مراجعاتی که به این مجموعه داشتم و همچنین در ارتباط با دیگر مجموعه‌ها و سمن‌ها، استعدادها و نیروهای فراوانی را مشاهده کردم که همچون لشکری آماده به کار هستند و می‌توانند با انگیزه بالا وارد عرصه فعالیت شوند.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: با توجه به شرایط استان، نیازها و چالش‌هایی که وجود دارد، مجموعه پارک علم و فناوری باید به‌صورت مجاهدانه وارد عرصه شود و در جهت رفع چالش‌ها و تسهیل رشد و شتاب بیشتر علم و فناوری در استان تلاش کند و به نظر می‌رسد پارک علم و فناوری نیازمند یک سند چشم‌انداز ۲۰ یا ۲۵ ساله است که در قالب چند برنامه پنج‌ساله اجرایی شود تا جهت‌گیری‌های مشخصی در مسیر توسعه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: بسیاری از جوانان با ایده‌ها و طرح‌های نو وارد پارک می‌شوند اما نیازمند پشتیبانی هستند و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این پشتیبانی را تأمین کند گرچه باید از بودجه‌های محدود دولتی حداکثر بهره‌برداری انجام شود، اما حضور بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد و وظیفه اصلی پارک علم و فناوری، ایجاد پیوند میان جوانان و بخش خصوصی است؛ پیوندی که منافع دوطرفه و برد–برد دارد و در نهایت نیز موجب پیشرفت خود پارک خواهد شد.

وی بیان کرد: در گذشته دوره‌های آموزشی مرتبط با فناوری و کامپیوتر برگزار می‌شد که اقدامی ارزشمند بود و هرجا احساس می‌کنید عرصه‌ای در آینده استان نیاز خواهد بود، باید برای آن عرصه سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی کنید و حتی پیش از آنکه استعدادها به مرحله استعدادیابی برسند، آموزش و راهنمایی صحیح می‌تواند نقش مهمی در هدایت آن‌ها ایفا کند.

آیت‌الله محامی با بیان اینکه استعدادهای بسیاری در استان وجود دارد که گاه به‌دلیل نبود هدایت صحیح هدر می‌روند، گفت: خداوند در وجود هر فرد استعدادی قرار داده و مهم این است که استعداد ویژه هر فرد شناسایی و درست هدایت شود.

وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای مجموعه پارک علم و فناوری استان اظهار داشت: امیدواریم این آموزش‌ها و تلاش‌ها توفیق‌آفرین باشد و در آینده شاهد پیشرفت‌های بیشتری در استان باشیم.