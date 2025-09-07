انتقال فرش نفیس‌ کاخ گلستان به بیرجند؛خراسان جنوبی یکی از ۹ قطب فرش

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی عصر یکشنبه با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی و جمعی از مسئولان استانی، آیین رونمایی از مجموعه‌ای از آثار تاریخی ارزشمند و بزرگترین فرش تصویری ایران در بیرجند برگزار شد.

سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: با وجود لغو سفرهای متعدد به دلیل برنامه‌های فشرده، حضور امروز دکتر دارابی در بیرجند نشان‌دهنده نگاه ویژه وزارت میراث فرهنگی به خراسان جنوبی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: در این مراسم از هشت شیء تاریخی فلزی و سفالی متعلق به قرون اولیه اسلامی تا دوره قاجار رونمایی شد که از موزه ملی ایران به استان منتقل شده است.

برآبادی با اشاره به شاخص‌ترین اثر این آیینی بیان کرد: یکی از نفیس‌ترین فرش‌های تصویری ایران، به سفارش و پیگیری شخص دکتر دارابی، به‌صورت موقت از مجموعه جهانی کاخ گلستان به خراسان جنوبی منتقل شده است.

وی گفت: این فرش با وجود آسیب‌دیدگی و حساسیت‌های انتقال، به دلیل تعلق فرهنگی و ارزش تاریخی آن به منطقه، به نمایش درآمد.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان و شواهد موجود در نقوش و زنجیره‌های این فرش، این اثر به خراسان جنوبی تعلق دارد و بیانگر جایگاه مهم این خطه در هنر بافت فرش ایران است.

وی گفت: یکی از اهداف اصلی نمایش این اثر، معرفی پیشینه و غنای فرهنگی خراسان جنوبی است؛ چراکه این فرش نه تنها معرف بیرجند و استان، بلکه نمادی از هویت فرهنگی ایران در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

برآبادی خاطرنشان کرد: نمایش این آثار فرصتی برای پژوهشگران فراهم می‌کند تا ابعاد پنهان این گنجینه‌های تاریخی را آشکار سازند و نقش خراسان جنوبی در تاریخ هنر ایران بیش از پیش شناخته شود.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی تأکید کرد: خراسان جنوبی یکی از ۹ قطب فرش ایران است.