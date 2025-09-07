آینده امت اسلامی در دست نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی محمد اسحاق مدنی صبح یکشنبه در همایش ملی وحدت در شهر زاهدان با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای دامن‌زدن به اختلافات مذهبی و قومی گفت: قدرت‌های استکباری به خوبی می‌دانند که اتحاد امت اسلامی بزرگ‌ترین مانع در برابر سلطه‌طلبی آن‌هاست، از همین رو با ابزار رسانه و سیاست، در پی ایجاد شکاف میان ملت‌های مسلمان هستند.

این عالم برجسته اهل سنت تصریح کرد: وحدت نباید در سطح شعار باقی بماند، بلکه باید در تصمیم‌ها و روابط اجتماعی نمود پیدا کند. مسلمانان باید در کنار یکدیگر بایستند، نیازهای هم را برآورده سازند و در برابر هر توطئه‌ای که اسلام را هدف قرار دهد، با هم مقابله کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیوند میان وحدت و مقاومت را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مقاومت یک واکنش احساسی نیست، بلکه تکلیف ایمانی و مسئولیتی تاریخی است. همان خدایی که ما را به عبادت فراخوانده، به ایستادگی در برابر ظلم نیز فرمان داده است. این مقاومت زمانی به ثمر می‌نشیند که با وحدت امت همراه باشد.

این عالم اهل سنت ادامه داد: هنگامی که امت اسلامی به‌صورت یکپارچه حرکت نماید، هیچ ابرقدرتی توان ایستادگی در برابرش نخواهد داشت.

مولوی مدنی خطاب به نسل جوان نیز اظهار داشت: آینده امت اسلامی در دستان شماست. شما باید با ایمان عمیق و اندیشه روشن، میراث وحدت را پاس بدارید و از مشغول شدن به اختلافات جزئی بپرهیزید. نگاه‌تان باید معطوف به اهداف بزرگ مانند عدالت، آزادی ملت‌ها و عزت اسلام باشد.

وی با تأکید بر اینکه هفته وحدت یادآور حقیقت یکپارچگی امت اسلامی است تصریح کرد: درد یک بخش از امت، درد همه است و شادی یک ملت اسلامی، شادی همه مسلمانان به شمار می‌آید. محور مقاومت نیز چیزی جز ادامه همین وحدت در عرصه عمل نیست.