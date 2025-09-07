۶ کشته و ۲۰ مفقود در ریزش معدن طلا در سودان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، حسن ابراهیم کرار، مدیر اجرایی منطقه بربر، روز یکشنبه در بیانیهای گفت: این ریزش در یکی از معادن طلا در منطقه ام عود، در غرب شهر بربر رخ داد.
وی افزود که عملیات جستجو برای یافتن سایر افرادی که گمان میرود هنوز زیر آوار گرفتار شدهاند، ادامه دارد.
شبکه پزشکان سودان، یک گروه داوطلب، در بیانیهای مرگ این افراد را تأیید کرد و خاطرنشان کرد که ۹ نفر دیگر دچار جراحات با شدتهای مختلف شدهاند و برای درمان به بیمارستان عطبره منتقل شدهاند.
این شبکه اظهار داشت که این حوادث نتیجه مستقیم هرج و مرج، عدم نظارت و فقدان استانداردهای ایمنی در بخش معدن سنتی است و از مقامات خواست تا عملیات در معادن ناامن و غیرقانونی را متوقف کنند، جایگزینهای ایمن برای کارگران فراهم کنند و مسئولان را پاسخگو قرار دهند.
استخراج سنتی طلا نقش محوری در اقتصاد سودان دارد و تخمین زده میشود که ۱.۵ میلیون معدنچی دستی تقریباً ۸۰ درصد از طلای این کشور را استخراج میکنند. آمارهای رسمی نشان میدهد که میزان تولید در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۴ تن رسیده است.
سودان از زمان از دست دادن سه چهارم درآمد نفتی خود پس از جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱، به دنبال افزایش تولید طلا به عنوان منبع اصلی ارز خارجی بوده است.
