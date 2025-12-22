به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ارسلان کریمی عصر دوشنبه در نشست تجلیل از موکبداران جشن امت احمد (ص) و برگزیدگان مهرواره «هوای نو» که با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران، از تلاشها و زحمات تمامی موکبداران قدردانی کرد.
وی با اشاره به برگزاری جشن میهمانی امت احمد (ص) اظهار کرد: موکبداران در این ایام با تمام توان پای کار آمدند و با اخلاص و روحیه جهادی، در بخشهای مختلف خدماترسانی کردند و حقیقتاً سنگ تمام گذاشتند؛ این تلاشها شایسته تقدیر و ماندگار است.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: در سالهای گذشته همزمان با هفته وحدت، برنامههایی در استان کردستان و شهر سنندج برگزار میشد، اما امسال با لطف الهی و همراهی فعالان مردمی، این توفیق نصیب کرمانشاه شد تا در منطقه مسکن مهر دولتآباد شاهد برگزاری باشکوه این جشن باشیم.
کریمی تصریح کرد: اینگونه فعالیتهای مردمی، اگر با نیت خالصانه و در مسیر خدمت به دین و مردم انجام شود، باقیاتالصالحات خواهد بود و امید است این حرکتهای ارزشمند در سالهای آینده نیز تداوم داشته باشد.
وی در پایان با آرزوی توفیق برای موکبداران و فعالان فرهنگی گفت: امیدواریم در سالهای آینده نیز شاهد حضور پررنگتر این عزیزان در عرصههای فرهنگی و دینی باشیم و این خدمات در مسیر جهاد فرهنگی و خدمت به امت اسلامی استمرار یابد.
