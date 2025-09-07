۲ نفر اراذل و اوباش شاهین شهر دستگیر شدند

سرهنگ هادی کیان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شناسایی و دستگیری ۲ نفر اراذل و اوباشی که ۲ هفته قبل در یکی از محلات شهر گز ضمن راه اندازی یک نزاع خیابانی با عربده کشی و قداره کشی، باعث رعب وحشت عمومی و ایراد خسارت به تعدادی از خودروهای شهروندان شده و از محل متواری شده بودند به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به متواری بودن متهمان تلاش برای دستگیر آنها ادامه داشت تا اینکه روز گذشته با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات گسترده میدانی در نهایت مخفیگاه این افراد شناسایی و هر ۲ متهم پس از ۲ هفته فرار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر با بیان اینکه در تحقیقات اولیه مشخص شد این افرد دارای سوابق متعددی از قبیل نزاع و درگیری، اخلال در نظم عمومی و همچنین رعب و وحشت برای شهروندان می‌باشند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.