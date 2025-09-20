قداره کش متواری در شاهین شهر دستگیر شد

سرهنگ هادی کیان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند روز گذشته یک مورد نزاع و درگیری در یکی از تفرجگاه‌های شهر شاهین شهر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله گشت انتظامی به محل اعزام شد.

وی افزود: مأموران هنگامی که محل رسیدند متوجه شدند فردی به وسیله سلاح سرد نظم وامنیت شهروندان را برهم ریخته و یک جوان را نیز مجروح کرده و از صحنه متواری شده است.

فرمانده انتظامی شاهین شهر ادامه داد: از همان لحظه اولیه اقدامات اطلاعاتی بر شناسایی و کشف مخفیگاه او آغاز و سرانجام این قداره کش متواری را شناسایی و دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: این فرد مخل نظم و امنیت عمومی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ کیان مهر خاطرنشان کرد: اراذل و اوباش بدانند ابهت آنها پوشالی است و عاقبت سختی در انتظارشان است، خط قرمز پلیس امنیت و احساس امنیت مردم است و دراین راه با هیچ کس شوخی ندارد و به پشتوانه قانون با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع خواهد شد.