به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی طی سفر به شمال استان اردبیل اظهار کرد: در راستای ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری و مسئولیت نظارتی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرزی پارسآباد بازرسیهایی انجام دادیم.
وی همچنین با اشاره به بازدید از بخشهای مختلف کشت و صنعت و دامپروری مغان و شرکت ملی پارس افزود: حراست از حقوق بیتالمال و صیانت از سرمایهگذاری در شرکتهای کشت و صنعت مغان و پارس بیش از پیش ضروری است.
دادستان اردبیل با تاکید بر توسعه و تعالی این مجموعههای مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور گفت: از اقدامات قانونی و کمک به رونق تولید و اشتغال و پیگیریهای قضائی لازم در جهت تحقق شعار سال حمایت میکنیم.
آفاقی همچنین با اشاره به ضرورت حراست از حقوق بیتالمال و صیانت از سرمایهگذاری در این دو شرکت و با اشاره به برخی گزارشهای قابل بررسی از ترک فعل و وجود بسترهای فسادزا افزود: جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق عمومی با تشدید بازرسیها و نظارتها در دستور کار دادستانی است و در صورت احراز تخلف با قاطعیت برخورد میشود.
نظر شما