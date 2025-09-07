آغاز ثبت نام اولیه خوابگاه دانشجویان سنوات اضافه دانشگاه علامه

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه دانشگاه علامه طباطبایی آمده است: دانشجویان سنوات اضافه غیربومی (ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مقاطع کارشناسی و دکتری و ورودی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مقطع کارشناسی ارشد) متقاضی خوابگاه، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست اولیه خوابگاه برای نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ جهت بررسی و تعیین وضعیت اقدام کنند.

لازم به ذکر است طبق بخشنامه شماره ۶۸۵۵/۱۳۰ مورخ ۰۳/‌۰۷/‌۱۴۰۲‬ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سنوات مجاز برای استفاده دانشجویان واجد شرایط از خوابگاه‌های ملکی (در صورت وجود ظرفیت) حداکثر برای دوره‌های کارشناسی هشت نیم سال، کارشناسی ارشد چهار نیم سال و دکترای تخصصی ناپیوسته هشت نیم سال است با عنایت به این مهم و با توجه به کمبود ظرفیت اسکان این درخواست به منزله تأیید اسکان دانشجو نیست و اداره خوابگاه‌ها طبق مقررات و شرایط مربوطه اقدام خواهد کرد.

لذا با توجه به درخواست مکرر دانشجویان و جهت رفاه حال این عزیزان امکان ثبت درخواست اولیه اتاق برای دانشجویان سنوات گذشته(غیربومی)، با مراجعه به سامانه خوابگاهی گلستان به آدرس https://ems.atu.ac.ir از ساعت ۱۳ امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ فراهم شده است.

اداره خوابگاه‌ها بعد از بررسی وضعیت دانشجویان سنوات اضافی متقاضی خوابگاه، متعاقباً طی اطلاعیه‌های آتی نتایج را اعلام می‌کند.

بنا بر این اطلاعیه، عدم ثبت درخواست در سامانه گلستان در تاریخ مذکور، به منزله عدم نیاز و انصراف قطعی تلقی خواهد شد و دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال اسکان این دانشجویان نخواهد داشت.