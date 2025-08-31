اسبقیان: دوومیدانی مورد تاکید وزیر ورزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدشروین اسبقیان در خاتمه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون دوومیدانی اظهار کرد: این مجمع با همت اهالی فدراسیون به خوبی برگزار شد. این فدراسیون رویدادهای مهمی از جمله بازی‌های جوانان آسیا، بازی‌های کشورهای اسلامی، بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک لس‌آنجلس را در پیش دارد و در حال برنامه‌ریزی برای حضور پر قدرت در آنهاست.

وی ادامه داد: در جلسات تخصصی که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار می‌شود، پیگیری‌های جدی در خصوص انجام اردوهای آماده‌سازی، برگزاری مسابقات لیگ و قهرمانی کشوری که در تقویم گنجانده شده، صورت گرفته است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی با اشاره به حضور مربی خارجی اهل لتونی در مواد پرتاب‌ها، گفت: تأکید ما بر بهره‌گیری از دانش مربیان داخلی است و بر این موضوع علاقمند هستیم، اما در برخی از رشته‌ها نیاز می‌بینیم برای رشد و شکوفایی استعدادها از متخصصین کشورهای دیگر استفاده کنیم. در این راستا با بررسی و مطالعاتی که انجام شده، این مربی برای مواد پرتاب‌چکش با هماهنگی وزارت ورزش به ایران آمده است.

اسبقیان گفت: دوومیدانی رشته پایه و پرمدالی است و مورد تاکید وزیر ورزش است و ما این رشته را در اولویت کارهای خود قرار داده‌ایم. امیدواریم دوومیدانی که در چند سال گذشته نسبت به دوره‌های قبل سیر نزولی داشته، به روزهای خوب خود نزدیک شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی با اشاره به گزارش حسابرسی ارائه شده در مجمع، گفت: این گزارش مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به موضوعاتی که مطرح شد و ابهاماتی که در آن وجود داشت، مدت زمانی را برای رفع آن در نظر گرفتیم تا در مجمع فوق العاده‌ای که چند ماه آینده برگزار خواهد شد، این مهم نیز مرتفع شود.

اسبقیان در پایان گفت: در دوومیدانی ظرفیت‌های بالایی در نیروی انسانی و اتاق فکر داریم. از جمله علی کفاشیان که به‌عنوان خبره ورزشی در هیأت رئیسه حضور دارد. قطعاً تجربیات او و سایر دوستان که همگی از زحمتکشان و قهرمانان این رشته ورزشی هستند، به موفقیت آن کمک بسزایی خواهد کرد. جای دارد از احسان حدادی به واسطه دعوت این بزرگان به هیأت رئیسه فدراسیون، قدردانی کنم.